Giordano: "Sarà difficile battere la Roma, la Lazio sicuramente tra le prime 4" - VD

Mancano pochi giorni al derby della Capitale. Bruno Giordano, che con l'aquila sul petto ha vissuto tante stracittadine, ha detto la sua ai nostri microfoni a margine della presentazione del libro 'I derby della gloria': “Da tifoso mi aspetto una bella vittoria, ma è difficile. Queste partite sono indecifrabili, si vivono molto sull’emozione, sulla voglia di fare. Speriamo che questa volta possa andar bene, non come quella d’andata. La Lazio sta facendo un campionato straordinario, ma anche la Roma sta facendo bene, non me l’aspettavo. Il fatto che una squadra possa essere più o meno favorita, non conta più di tanto. Adesso dobbiamo rimanere tra le prime tre o quattro posizioni, sono sicuro che ci arriverà. Qualcosa di più? Deve andare tutto bene, anche a livello di squalifiche o infortuni. Purtroppo non abbiamo una rosa all’altezza di Juventus ed Inter, ma con un pizzico di fortuna possiamo lottare fino alla fine”.

CLICCA QUI PER IL VIDEO O SCORRI A FINE ARTICOLO