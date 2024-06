Giordano: "Se tra la Lazio e Tudor c'è un compromesso meglio chiuderla subito"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Sono giorni di riflessione molto importanti in casa Lazio dove si stanno gettando le basi per la prossima stagione anche se, il tema Tudor, è di quelli che scotta. Sull'allenatore croato si è espresso anche l'ex biancoceleste Bruno Giordano ai microfoni di Radiosei: "Se deve esserci un compromesso tra Tudor e la Lazio meglio che il rapporto finisca subito. O si va avanti con grande decisione o si programma con altri interlocutori. Mi sembra tutto molto strano, il personaggio l’avevamo inquadrato subito, ma se dobbiamo andare avanti con lui che deve farsi andare bene cose non va bene".

"La Lazio è una società importante, ma se hanno un minimo di dubbio reciproco è meglio dirlo subito piuttosto che affrontare una stagione brutta. Il giocatore poi su queste situazione ci balla. Credo che le componenti si siano parlate e se adesso si continua insieme è perché gli scricchiolii non siano così importanti. La Lazio è un club che fa cose buone ed altre meno buone, certo suona strano visto le tempistiche che ci sia già Tchaouna a Formello a firmare il contratto e fare foto (sorride, ndr)".