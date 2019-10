GLASGOW - Lazio, meeting point dei tifosi alle 17 a Merchant Square

GLASGOW (SCOZIA) - Tifosi biancocelesti in giro per la città prima dell’affascinante sfida con il Celtic. Sono le ore che precedono il match di Europa League, quelle di svago per i circa 1500 sostenitori arrivati da Roma in terra scozzese. La Digos da ieri presidia Glasgow e ha fissato per oggi pomeriggio, alle 17, il meeting point per i laziali che hanno seguito la squadra di Simone Inzaghi in trasferta. L’appuntamento è a Merchant Square, zona centralissima, a 3 chilometri dal Celtic Park. I tifosi saranno scortati a piedi fino allo stadio.