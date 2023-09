Gli Altri Laziali, Cancellieri assistman! Bertini una certezza, Marcos Antonio...

TUTTOmercatoWEB.com

Non solo acquisti in entrata, durante la sessione estiva la Lazio si è mossa anche in uscita, andando a piazzare tutti quei giocatori che avevano necessità di cambiare aria per fare nuova esperienza o che non rientravano nel progetto tecnico di Sarri. La stragrande maggioranza di queste cessioni sono state concluse sulla base di un prestito con opzione, o senza, di riscatto. E' proprio per analizzare nel dettaglio le loro prestazioni e aggiornare sulla continuità di rendimento di questi giocatori, che fa ritorno la rubrica settimanale: 'Gli Altri Laziali'. Gli occhi saranno costantemente puntati sull'impiego dei seguenti calciatori: Matteo Cancellieri (Empoli, prest. con dir.), Akpa Akpro (Monza, prest. con dir.), Fares (Brescia), Crespi (Cosenza), Bertini (Spal), Furlanetto (Fermana), Adamonis (Perugia), Floriani (Pescara), Marino (Foggia), Maximiano (Almeria, prest. con obbl.), Raul Moro (Real Valladolid, prest. con dir.), Marcos Antonnio (Paok Salonicco, prest. con dir.).

Serie A

CANCELLIERI (Empoli) - Finalmente incisivo Matteo Cancellieri. Rilanciato titolare da Andreazzoli in Empoli-Salernitana, l'esterno in prestito dalla Lazio si rivela decisivo nel corso del match. Dopo un errore a tu per tu con Ochoa, si fa perdonare servendo un ottimo assist per il gol di Baldanzi.

AKPA AKPRO (Monza) - Sale a tre il numero di pareggi consecutivi per il Monza di Palladino. La squadra brianzola non va oltre lo 0-0 contro il Bologna, nonostante il gol annullato a Dany Mota per una questione di millimetri. Dopo l'esordio dell'Olimpico, contro la Lazio, Akpa Akpro torna a sedere in panchina dove resta per tutta la durata del match.

Serie B

FARES (Brescia) - L'ultima sfida in casa Brescia è il pareggio per 0-0 sul campo dello Spezia. Nel corso della sfida tra lombardi e liguri, Fares ha fatto il suo ingresso in campo al 58'. Per l'algerino si tratta della prima partenza dalla panchina della stagione, dopo esser stato sempre titolare negli appuntamenti precedenti.

CRESPI (Cosenza) - Solo pochi minuti per Valerio Crespi nella sconfitta del suo Cosenza contro la Cremonese. L'ex Primavera della Lazio viene mandato in campo all'89' con l'obiettivo di cercare una disperata rete del pareggio. Per il classe 2002 la prima esperienza tra i professionisti non è iniziata come sperava.

Serie C

BERTINI (Spal) - Terza consecutiva da titolare per Marco Bertini con la maglia della Spal. Questa volta, però, l'esito del match non è dei migliori. Il club Estense cade per 3-1 contro il Cesenza, in una partita di puro dominio bianconero. Bertini, dei giocatori in prestito alla Lazio in Serie C, è l'unico a scendere in campo.

FURLANETTO (Fermana) - E' ancora a caccia dell'esordio stagionale Alessio Furlanetto. Il portiere classe 2002 spera di riuscire a conquistare la fiducia del tecnico e, magari, scendere in campo già dalla partita di lunedì contro la Vis Pesaro.

ADAMONIS (Perugia) - Titolare in tutte e cinque le partite giocate dal Perugia, il portiere classe 1997 Marius Adamonis. L'ex Lazio, a caccia del secondo clean sheet stagionale, si sta mettendo in mostra con la maglia umbra, grazie a interventi che spesso sono stati fondamentali per permettere alla sua squadra di restare imbattuta.

FLORIANI (Pescara) - Una sola presenza, nell'ultima giocata dal Pescara, per Floriani Mussolini. Trasferitosi in presito dalla Lazio, il terzino sta cercando di conquistare la fiducia di un maestro come Zeman.

MARINO (Foggia) - L'ultima giornata è stata incredibile per Marino, che con un gran gol ha sbloccato la partita tra Foggia e Catania. Il centrocampista, in campo 4 volte su 5 fino a oggi, spera di ripetersi nella partita del 1 ottobre contro la Turris.

Liga

MAXIMIANO (Almeria) - L'Almeria è ultimo in classifica, Maximiano, sempre titolare, non ha grandi responsabilità sulla caterva di gol subiti dalla sua squadra. La prossima sfida contro il Granada, in programma per domenica, sarà fondamentale per cercare di rialzare la testa dopo un inizio drastico.

Secunda Division

RAUL MORO (Real Valladolid) - Da dodicesimo uomo, a titolare inamovibile. Questo è l'obiettivo che Raul Moro vuole raggiungere con il Real Valladolid. L'allenatore Pezzolano, fino a oggi, lo ha sempre considerato l'arma in più dalla panchina, utile per fare la differenza con le sue giocate e accelerazioni.

Souper Ligka Ellada

MARCOS ANTONIO (Paok Salonicco) - Il PAOK Salonicco è sceso in campo e ha vinto 3-0 contro il Volos. Marcos Antonio non era ancora tra i convocati. Il centrocampista brasiliano è alle prese con un problema all'inguine che lo tormenta da prima del trasferimento in Grecia.

