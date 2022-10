Gli Altri Laziali, Cicerelli on fire, finalmente Furlanetto. Rossi assente contro Pancaro...

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Il lavoro fatto dalla Lazio sul fronte cessioni è stato ottimo, a molte a titolo definitivo se ne aggiungono altre in prestito secco o con opzione di riscatto. I profili ceduti a titolo temporaneo sono sparsi per il mondo, dall'Italia al Brasile, passando per la Spagna. Il ritorno della rubrica settimanale "Gli Altri Laziali" ha il compito di raccontare nel dettaglio le prestazioni di questi calciatori che, di partita in partita, cercano di migliorarsi o mettersi in mostra. I giocatori ceduti dalla Lazio in prestito sono 13: Acerbi (Inter), Escalante (Cremonese), Akpa Akpro (Empoli), Raul Moro (Ternana), Cicerelli (Reggina), Lombardi (Triestina), Armini (Potenza), Rossi (Monterosi), Novella (Picerno), Furlanetto (Renate), Durmisi (Leganes), Jony (Sporting Gijon), Andre Anderson (San Paolo).

SERIE A

ACERBI (Inter) - E' titolare ancora una volta Francesco Acerbi, tra i protagonisti della pazza vittoria all'ultimo secondo contro la Fiorentina. Il centrale, come tutta la linea difensiva, soffre le avanzate viola che portano a subire ben tre reti.

ESCALANTE (Cremonese) - Non è tra i titolari della sfida salvezza tra Cremonese e Sampdoria, Gonzalo Escalante. L'argentino assiste alla sconfitta della sua squadra dalla panchina, senza essere chiamato in causa.

AKPA AKPRO (Empoli) - Non prende parte alla schiacciante sconfitta subita dall'Empoli contro la Juventus per 4-0, il centrocampista Akpa Akpro. L'ivoriano è ancora alle prese con una lesione di medio-basso grado del bicipite femorale destro.

SERIE B

CICERELLI (Reggina) - Parte dalla panchina, ma quando arriva il momento di provare a recuperare lo svantaggio Emanuele Cicerelli subentra. Contro il Perugia avanti 1-0, ma in inferiorità numerica, la Reggina cerca il colpo, ma finisce sotto di altre due reti, vani i due gol successivi. Ottimo l'ingresso del giocatore di proprietà della Lazio che sfiora il gol in due occasioni: prima neutralizzato da una gran parata di Gori e nel finale, con il risultato di 3-2, colpisce una traversa su punizione.

RAUL MORO (Ternana) - Non è tra i titolari Raul Moro nel big match tra Ternana e Genoa, in cui il club umbro vede ribaltare il suo vantaggio da una doppietta di Coda in pochi minuti. L'ala spagnola subentra all'84', ma non riesce a incidere.

SERIE C

ARMINI (Potenza) - Perde il Potenza sul campo del Taranto e questo costa la panchina all'ex Lazio Sebastiano Siviglia. Armini, dopo le ultime apparizioni da titolare, resta tutta la partita in panchina.

FURLANETTO (Renate) - Fa il suo esordio in Serie C il portiere classe 2002 Alessio Furlanetto che, contro l'Albinoleffe, parte titolare col suo Renate. L'ex Primavera ottiene il suo primo clean sheet tra i professionisti, la sfida termina 0-0.

NOVELLA (Picerno) - E' titolare per tutto il match tra Picerno e Viterbese, terminato 0-0, il terzino Mattia Novella. Il classe 2002 resta in campo tutta la partita.

LOMBARDI (Triestina) - Perde ancora la Triestina, stavolta di una rete sul campo della Juventus U-23. Cristiano Lombardi subentra al 75', ma senza lasciare il segno.

ROSSI (Monterosi) - Non ha recuperato dal secondo problema in poche settimane Alessandro Rossi. Il classe 1997 salta una sfida speciale e piena di ex Lazio: Monterosi-Monopoli, terminata 2-2. Giuseppe Pancaro fa l'esordio alla guida dei pugliesi e, tra i suoi marcatori, c'è Luca Falbo, altro ex biancoceleste. Il terzino classe 2001 punisce il suo ex compagno in Primavera, Marco Alia, portando momentaneamente in vantaggio il Monopoli sulla squadra dell'altro ex, mister Menichini.

SECUNDA DIVISION

JONY (Sporting Gijon) - E' stata una partita speciale per Jony quella tra il suo presente, lo Sporting Gijon, e il suo passato, l'Alaves. L'ala spagnola subentra al 75', senza riuscire a incidere.

DURMISI (Leganes) - Vince 2-1 il Leganes nel recupero e il suo contributo lo offre anche Riza Durmisi, titolare per tutta la durata del match contro il Tenerife. Il terzino sfiora anche il gol su calcio di punizione, ma il suo tiro sfiora solamente la traversa.

SERIE A (Brasile)

ANDRE ANDERSON (San Paolo) - Vince il San Paolo contro la Juventude, ma Andre Anderson, che ha ormai recuperato pienamente dall'infortunio, resta in panchina per tutta la partita.