Graziani: "Dopo il derby aspettavamo la Lazio al varco, e invece..."

"Adesso scoppia", lo pensavano in tanti. Specialmente dopo l'opaco pareggio nel derby contro la Roma. Ma la Lazio ha ribaltato di nuovo le attese, intimorito gli avversari. Il 5-1 alla Spal trasuda grandezza, e tiene i biancocelesti in corsa Scudetto. Ne ha parlato Ciccio Graziani ai microfoni di Radio Sportiva: "Dopo aver visto il derby con la Roma, aspettavamo tutti un po' al varco la Lazio, che invece è tornata a esprimersi su livelli altissimi. Le sta andando tutto bene e attenzione che tra i due litiganti non sia il terzo a godere".

