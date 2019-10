Graziani torna su Fiorentina - Lazio: “Arbitro? La differenza l'hanno fatta i cambi"

Dopo le polemiche arbitrali pronunciate a caldo nel post-partita contro la Lazio, gli animi in casa Fiorentina si sono placati. Dallo stesso Montella, a Mario Sconcerti (giornalista e anche noto tifoso viola) e Ciccio Graziani, ex attaccante anche dei toscani, in tanti hanno poi riconosciuto la superiorità dei biancocelesti al netto del dubbio finale in merito all'intervento di Lukaku di Sottil. Proprio Graziani è tornato a parlare della sfida del Franchi ai microfoni di Radio Bruno Toscana, partendo dal brutto gesto di cui si è macchiato Ribery: “Il suo atteggiamento è stato inqualificabile. Poi si può discutere dell'operato dell'arbitro, ma prendersela con il guardalinee non aveva senso” - ha detto l'ex bomber, che poi ha ammesso la superiorità della squadra di Inzaghi - “La Lazio ha vinto la partita grazie ai cambi del mister, le riserve della Fiorentina non hanno la stessa qualità”.

