Hellas Verona - Lazio, i convocati di Juric: forfait di Verre, Bocchetti ed Empereur

Andrà in scena alle 19:30, l'interessante sfida tra Verona e Lazio. I biancocelesti sono a caccia del secondo posto, mentre gli scaligeri, ormai lontani dalla zona europea della classifica, puntano a fare bella figura in casa e chiudere al meglio la stagione. Ecco di seguito, l'elenco ufficiale dei giocatori convocati dal tecnico Juric, il quale dovrà fare a meno per problemi fisici di Verre, Bocchetti ed Empereur: Portieri: Silvestri, Berardi, Radunovic; Difensori: Rhahmani, Gunter, Di Marco; Centrocampisti: Pessina, Faraoni, Zaccagni, Badu, Amrabat, Lazovic, Veloso, Eysseric, Lucas, Terracciano; Attaccanti: Di Carmine, Stepinski, Borini, Salcedo.

