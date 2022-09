Immobile "sponsorizza" Mazzocchi e la sua performance canora: "Per matrimoni e feste..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Convocato da Mancini per i prossimi impegni in Nations League, Ciro Immobile ha iniziato la preparazione con il resto dei compagni di squadra. Tra i nomi nuovi anche quello di Mazzocchi della Salernitana, alla prima chiamata in azzurro. Come al solito, i "nuovi" hanno fatto una sorta di rito di iniziazione, intonando il proprio cavallo di battaglia. Il terzino granata ha optato per un brano neomelodico: la performance canora è stata condivisa dallo stesso Ciro su Instagram, per poi aggiungere: "Per matrimoni e feste di piazza, contattatemi".

