In casa Inzaghi la sconfitta latita: i due fratelli uniti nel segno della vittoria

Periodo d’oro in casa Inzaghi. Simone e Filippo, rispettivamente alla guida di Lazio e Benevento, fanno sognare e parlare di sè. Il tecnico biancoceleste ha vinto due trofei nel 2019 ed occupa la terza posizione nella classifica della Serie A. Il secondo, invece, dopo qualche esperienza fallita, sta portando i giallorossi sempre più in alto nella serie cadetta. La compagine campana è in vetta al giro di boa con 46 punti, a +12 dalla seconda e a +15 dalla terza. In stagione, una sola sconfitta, quella per 4-0 contro il Pescara, rimediata lo scorso 26 ottobre. Ma da quel momento sono arrivate solo vittorie ed un pareggio. La Lazio di Simone, riporta corrieredellosport.it, è al suo nono successo di fila e al dodicesimo risultato positivo consecutivo: i biancocelesti non perdono dal 25 settembre nella sfida contro l’Inter. Rapporto speciale quello tra i fratelli Inzaghi, pacati a casa, scatenati e con grinta da vendere in panchina. Il motto è il medesimo: “Non mollare mai”. Il Benevento sogna (e vede) la Serie A, la compagine capitolina ha siglato, contro il Brescia, il dodicesimo gol nei 15’ finali.

