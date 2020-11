Inghilterra, il presidente della FA si dimette a causa dei suoi commenti razzisti

"Coloured", che tradotto in italiano può semplicemente dire "colorato", in Inghilterra, se usato verso persone di colore, ha un'accezione offensiva. Per questo, quando il Presidente della FA (Federcalcio inglese, ndr) George Clarke ha utilizzato questo termine durante un'audizione parlamentare in riferimento a dei calciatori di colore, si è scatenata l'indignazione generale. Dopo le pressioni generali ricevute, oggi Clarke ha scelto di dimettersi dal ruolo. La comunicazione è arrivata direttamente dalla Federazione, come riporta l'ANSA, che ha scelto come nuovo numero uno ad interim Peter McCormick, mentre il consiglio ha avviato le pratiche per la nomina del nuovo presidente.