Inter, "a Roma solo la Lazio". I tifosi interisti umiliano i giallorossi - VIDEO

Quello tra laziali e interisti è un gemellaggio che dura da più di 30 anni, omaggiato e rinsaldato in ogni occasioni. Nella serata di ieri, mentre l'Inter di Simone Inzaghi si imponeva per 0-2 contro la Roma di Mourinho, dal settore ospiti dello Stadio Olimpico di Roma dei cori in favore della Lazio hanno rotto il silenzio. 'A Roma solo la Lazio' e 'Lazio alè' sono alcuni degli omaggi da parte dei tifosi interisti verso gli amici biancocelesti e non particolarmente apprezzati dai giallorossi. A non essere apprezzata sarà stata anche la bandiera biancoceleste, con al centro lo stemma della Lazio, che è stata esposta dal settore ospiti al termine della partita.