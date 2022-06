Inter, Inzaghi non dimentica Acerbi: anche lui tra i profili per il post-Skriniar

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA CALCIOMERCATO - Skriniar è sulla via di Parigi, l'Inter sta lavorando da mesi a un innesto in difesa. Non si tratta di un'operazione semplice: dopo tre anni insieme il trio della retroguardia nerazzurra è destinato a dividersi. I margini d'errore devono essere ridotto praticamente al nulla e, in virtù di questo, la dirigenza starebbe lavorando su più tavoli per non farsi trovare impreparata anche qualora gli addii nelle retrovie dovessero essere due. Bremer del Torino è la prima scelta da mesi: con il giocatore ci sarebbe un dialogo a distanza che va avanti almeno da gennaio, lui avrebbe già detto sì. Più complicato trovare un incastro economico col Torino. Milenkovic della Fiorentina è un altro profilo "sotto valutazione" da parte dell'Inter. E poi c'è Acerbi. Con Inzaghi il difensore della Lazio aveva grande feeling. Il nome, riporta la rassegna stampa di Radiosei, sarebbe stato anche proposto ai nerazzurri. Non è arrivato un no, ma oggi non sarebbe una priorità dell'Inter. L'ex allenatore biancoceleste ha sempre avuto uomini e esperienza al suo fianco: un anno fa provò a portare Radu a Milano, chissà che non riesca 12 mesi dopo con Acerbi.

