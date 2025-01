Inter, Inzaghi su Conceicao: "Abbiamo avuto un grande maestro come Eriksson"

TUTTOmercatoWEB.com

Il derby di Milano nel segno della Lazio. Inzaghi e Conceicao sono pronti a darsi battaglia nella finale di Supercoppa Italiana, in programma domani sera. Nella conferenza stampa alla vigilia, il tecnico nerazzurro ha presentato la partita parlando anche del suo avversario in panchina, in passato suo compagno nella Capitale biancoceleste. Ecco cosa ha detto: "Il derby è una partita particolare, emozionante. Ci sarà il primo trofeo stagionale in palio, è il mio tredicesimo derby da quando sono a Milano: sono state partite diverse una dall'altra. Ci ricorda partite meravigliose, la vittoria qui, in semifinale di Champions, il 22 aprile. Ci ricordiamo anche l'ultima, è stata una sconfitta che abbiamo meritato di perdere. Cercheremo di evitare gli errori di quella partita, sapendo che il Milan ha cambiato allenatore ma ha giocatori di qualità".

"Con Conceicao non ci siamo più visti o parlati, ma non è successo nulla di particolare. Era un ottavo di finale visto e sentito, siamo stati tanti anni insieme e abbiamo condiviso lo spogliatoio. Abbiamo avuto un grande maestro come Eriksson che ha indirizzato molti di noi giocatori verso la professione da allenatore".