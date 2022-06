Inter, Lukaku è sbarcato a Milano: "Sono troppo contento di essere qui"

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

È ufficialmente iniziata la seconda avventura all'Inter di Romelu Lukaku. Il centravanti belga è atterrato all'aeroporto di Linate nelle prime ore del mattino. Appena arrivato ha subito manifestato grande entusiasmo: "Sono troppo contento di essere qui". Poche parole ma significative sul suo stato d'animo per il ritorno a Milano fortemente voluto da Big Rom, che ha scambiato anche due chiacchiere con alcuni tifosi presenti sul posto. Il programma della giornata prevede le visite mediche presso il Coni di Milano e poi l'attesa firma sul contratto presso la sede della società nerazzurra. Un evento a cui potrebbero far seguito le prime dichiarazioni di Lukaku alla tv dell'Inter.