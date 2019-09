Ionut Rada: "Lazio, ti presento il Cluj. Radu? Lo stimo, ma in Nazionale..."

L’esordio stagionale in Europa della Lazio si avvicina: giovedì 19 i biancocelesti andranno a far visita al Cluj in Romania per la prima partita del girone di Europa League. Una partita tanto importante quanto difficile da decifrare. A fare un po’ di chiarezza per quanto riguardo il mondo Cluj è intervenuto, ai microfoni di Radiosei, Ionut Rada, grande conoscitore del calcio romeno, con una lunghissima carriera alle spalle tra la Romania e un po’ di Italia: “L’esperienza che ho fatto in Italia, al Bari, è stata molto importante, ho imparato tanto soprattutto dal punto di vista tattico. Col Cluj ci ho giocato per parecchi anni, giovedì mi aspetto una bella partita”.

CLUJ TRA CAMPIONATO ED EUROPA: “Il Cluj, anche quest’anno, punterà a vincere nuovamente il campionato: non vedo squadre alla loro altezza in Romania. In Europa League spero possa fare un buon percorso, c’è tanto entusiasmo anche grazie al nuovo allenatore, Petrescu, che è molto capace a preparare le partite. C’è un girone complicato però da affrontare: la Lazio è una grande squadra, il Rennes ha vinto la coppa di Francia contro il PSG, poi c’è il Celtic che conosciamo tutti. Insomma sarà un girone interessante".

CLUJ - LAZIO: “Petrescu ha una rosa con tanti giocatori con esperienza europea. Il Cluj si sa difendere bene, ma sa anche andare a pressare alto. Dipende da come Petrescu preparerà la partita”.

SU STEFAN RADU: “Ci siamo incontrati come avversari nel derby di Bucarest. Ho molto rispetto per Radu perché non è facile rimanere così tanti anni in squadra del calibro della Lazio. So che in estate ci sono stati tanti problemi, ma l’importante è si sia rimasto. L’unica cosa che mi sento di dire è che credo non abbia fatto bene ad abbandonare la Nazionale, perché bisogna sempre rispondere alla convocazione. Credo sia più innamorato di Roma che della Romania” (ride ndr.).

