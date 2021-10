Italia - Belgio, Red Devils senza Lukaku: l'attaccante ha lasciato il ritiro

Il Belgio dovrà fare a meno del suo gioiello Romelu Lukaku nella gara di domani, in programma alle 15:00 all'Allianz Stadium di Torino, contro l'Italia per definire il 3° e 4° posto in Nations League. L'attaccante del Chelsea ha infatti lasciato il ritiro dopo non aver partecipato all'allenamento odierno. Martinez quindi dovrà rinunciare al suo centravanti, andato a segno anche nella gara contro la Francia.

Lazio Women, continua la maledizione: al Fersini è 1-2 per il Pomigliano

Lazio - Inter, Dazn "celebra" gli ex Inzaghi e de Vrij - FOTO

TORNA ALLA HOMEPAGE