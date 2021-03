Italia, i giocatori più preziosi per Regione: in Veneto primeggia un biancoceleste - FT

Quali sono i giocatori italiani più preziosi? Il noto sito sportivo Transfermarkt.it ha stilato una classifica divisa per ogni Regione d'Italia e al primo posto in Veneto c'è un giocatore della Lazio. Si tratta di Manuel Lazzari, nato in provincia di Vicenza, il cui valore si attesta sui 18 milioni di euro. Per il 27enne ex Spal fondamentale l'approdo in biancoceleste nella stagione 2019/2020.

