Italia: la nuova maglia celebrativa dei 125 anni della FIGC - FOTO

Grandissima novità in casa Italia. L'Adidas ha infatti presentato la maglia per i 125 anni della Federazione Italiana Giuoco Calcio. Il tutto accompagnato da uno slogan sintetico ma d'impatto: "Passione, storia, artigianalità e le tre strisce. Presentiamo con orgoglio il kit per il 125° anniversario". Sarà disponibile per i tifosi a partire dal 14 giugno. La divisa è stata appositamente creata per le Finali della UEFA Nations League 2023, in programma nei Paesi Bassi. Di seguito le immagini dei giocatori che la sfoggiano.