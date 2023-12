Italia-Macedonia, 'Un gol per la ricerca' è stato un successo: il dato

TUTTOmercatoWEB.com

Doppio successo quello raggiunto dall'Italia in occasione della sfida contro la Macedonia Del Nord, valida per la fase a gironi della qualificazione agli Europei del 2024. Gli azzurri di Spalletti ha portato a casa la vittoria, rifilando agli avversari cinque gol, ma il traguardo più grande è stato tagliato fuori dal campo. La raccolta fondi promossa dall'Airc per la ricerca sul cancro, grazie al sostegno di tutti in primis del ct e della Nazionale, è arrivata a 126 mila euro con un incremento di +56.000 euro rispetto al 2022.

