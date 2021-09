Italia, Tardelli: "Immobile non rende come nella Lazio, Mancini dovrà trovare una soluzione"

In tanti in questi giorni si sono espressi su quanto sta vivendo Ciro Immobile in Nazionale. In molti si sono schierati a favore del bomber della Lazio anche se c'è qualcuno che la pensa diversamente come Marco Tardelli che così ha affermato sulle pagine de Il Messaggero: "Qualche problema davanti c’è, inutile negarlo. Immobile non riesce a essere lo stesso che vediamo con la Lazio. In serie A segna in ogni partita, a livello internazionale gli manca probabilmente qualcosa. La situazione è da studiare. Bisogna capire che cosa gli succede in azzurro. Una soluzione va trovata. Ci penserà Mancini".

Immobile e le critiche in Nazionale: è Sarri l’alleato

Caicedo: "Lazio la mia avventura più importante. Scudetto? Senza Covid lo avremmo vinto!"

TORNA ALLA HOME PAGE