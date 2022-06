Italia - Ungheria, Mancini: "Mi aspetto una gara di cuore e grinta"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Poco meno di mezz'ora al fischio d'inizio del match tra Italia e Ungheria in programma allo stadio Manuzzi di Cesena. Poco prima del fischio d'inizio il ct Roberto Mancini ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Rai Sport: "Io spero che facciano una bella gara come a Bologna. Con tanto cuore e grinta. Spero che la squadra riesca a fare una buona partita e giocare bene. Slancio dopo il pareggio con la Germania? La partita giocata contro una delle migliori formazioni del momento, non era scontato. Ci può dare forza per le prossime partite".