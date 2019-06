Jacobelli: "Su Lazzari non solo la Lazio. Milinkovic? Non c'è necessità di vendere"

Tra una settimana aprirà ufficialmente la finestra estiva del calciomercato. Nel frattempo non si interrompono le voci sulle probabili mosse delle squadre di Serie A. A dire la sua è intervenuto il direttore di Tuttosport, Xavier Jacobelli, ai microfoni di ElleRadio: "Il mercato è praticamente attento tutto l’anno, i botti sul mercato internazionale ci sono già stati, basti pensare alle operazioni del Real Madrid. Anche in Italia ci potranno essere colpi importanti".

MERCATO LAZIO: "La Lazio ha la fortuna di avere Igli Tare, un grande professionista che ha rifiutato l’offerta del Milan per continuare a lavorare con Lotito. La sua capacità di valorizzare giocatori quasi sconosciuti al loro arrivo è stata utilissima al club, sicuramente per competere in Champions la Lazio dovrà allestire una rosa di qualità. Sarà importante capire da cosa ripartirà la Lazio. Aver fissato anche un premio Scudetto con Inzaghi potrebbe essere indice di ambizioni crescenti.”

LAZZARI: "Lazzari si è messo in mostra da almeno due stagioni. Non piace solo alla Lazio, ma anche a Fiorentina, Inter e Torino. Dipenderà tutto anche in questo caso dall’offerta e dalle eventuali contropartite tecniche. La Lazio segue anche Petagna alla Spal, questi giocatori sono seguiti con particolare attenzione dalla Lazio".

MILINKOVIC: " Molto dipende dalla Lazio e dalle strategie di mercato del presidente Lotito. La Lazio vive una situazione di bilancio invidiata e invidiabile e non ha bisogno di cedere i suoi gioielli. L’anno scorso per il serbo la valutazione era molto alta, forse anche per scoraggiare gli acquirenti, ora si ascolteranno le potenziali offerte ma non è detto che debba lasciare la Lazio.”

