Juve - Lazio, tra "colpevoli" e una teleconaca indigesta: i tifosi si fanno sentire

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

Dopo la bella vittoria di sabato sera, in casa Lazio è arrivata un'indigesta sconfitta in Coppa Italia contro la Juve. Una disdatta che non pregiudica il passaggio del turno, ma che mette la situazione perlomeno in salita. A un buon primo tempo - in linea con la sfida della gara di Roma - ha fatto seguito una ripresa veramente poco convincente. E i tifosi si sono fatti sentire via social: sotto l'ultimo post Instagram condiviso dal club, qualche critica a Casale, entrato a gara in corso per sostituire Patric, e poi ancora Immobile, da cui ci si aspettava certamente di più. A finire sul banco degli imputati, infine, anche la telecronaca targata Mediaset, di non particolar gradimento ai tifosi, che hanno sottolineato via social il proprio dissenso.

