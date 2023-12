Juventus, Allegri asfalta Acerbi: la risposta che nessuno si aspettava

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Francesco Acerbi ha commentato il pareggio dell'Inter contro il Genoa spostando le responsabilità sulla Juventus. Ai microfoni di DAZN il difensore ha detto: "Scudetto? Sì, noi come gruppo abbiamo la forza di dire di poter competere con tutti. Però ricordo alla gente che dice che l'Inter è la squadra più forte del campionato che come sono arrivati tanti giocatori forti, sono andati via tanti giocatori forti. La Juventus ha speso 200 milioni per gente come Bremer, Chiesa e Vlahovic; noi abbiamo preso dei parametri zero. Dobbiamo essere equilibrati, sappiamo chi siamo e cosa vogliamo; speriamo di fare qualcosa di importante che è nelle nostre corde”.

Parole che hanno fatto discutere visti i problemi della Juventus con le squalifiche di Pogba e Fagioli, ma soprattutto vista la lunghezza della rosa dei meneghini. Sempre a DAZN è arrivata la pronta risposta di Massimiliano Allegri che ha detto: "Non lo so, io non commento le parole di Acerbi, è un giocatore dell'Inter, in questo momento sono davanti a noi di due punti se non sbaglio, stanno facendo una stagione importante e straordinaria perchè hanno fatto 45 punti e sono tanti. Noi cerchiamo di stargli vicini, attaccati, sapendo che comunque per noi è un percorso diverso da quello loro. Basta vedere la rosa che abbiamo a disposizione come età, quindi è un percorso che è iniziato, i ragazzi stanno crescendo e siamo soddisfatti di quello che stiamo facendo, senza stare a guardare in casa di altri".