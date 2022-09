Juventus: #Allegriout è il settimo hashtag a livello mondiale su Twitter

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

Momento difficilissimo in casa Juventus. Al pareggio contro la Salernitana in campionato ha fatto seguito la sconfitta in rimonta contro il Benfica in Champions League. Un risultato che complica e non poco il passaggio del turno per gli uomini di Allegri, diventato il principale imputato delle recenti disfatte. Già da qualche giorno sta spopolando su Twitter l'hashtag #Allegriout, ma nelle ultime ore è diventato ancor più virale. Infatti è il settimo a livello globale con oltre 20mila tweet. Numeri roboanti che la dicono lunga sulle difficoltà che sta affrontando il tecnico toscano in questo momento.