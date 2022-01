Juventus - Napoli, Picco (dir. Asl Torino): "Se si giocherà? Non lo so..."

La situazione relativa al Covid, soprattutto alla variante Omicron, e al conseguente aumento dei contagi ha colpito anche il mondo del calcio e della Serie A. Sull'argomento e anche sulla situazione relativa al match Juventus - Napoli è intervenuto a Radio Punto Nuovo il direttore della Asl di Torino Carlo Picco: "Se si giocherà Juve-Napoli non lo so. Non so neanche se con l'Omicron sia il caso di cambiare i protocolli. Andrebbe rivisto questo mondo portando l'attenzione sulla gestione delle nuove quarantene. Gli scenari sono decisamente diversi, abbiamo una variante molto più contagiosa, pare meno aggressiva, ci sono tanti soggetti vaccinati. Va fatta quindi una valutazione differente anche sui protocolli, occorre un aggiornamento".

"L'obbligo di restrizione per i no-vax è già scattato nel mondo sanitario, si sta espandendo ed è giusto per spingere tutti alla vaccinazione. Abbiamo potuto fare una serie di eventi sportivi importanti a Torino, tra Coppa Davies, Nations League, in condizioni di sicurezza. In quel caso lì c'era ancora la possibilità di partecipare tramite tampone. Oggi con il Super Green Pass il mondo dello sport si dividerà in due parti".