L'ex Matri mette all'asta della storiche maglie per l'Ospedale di Lodi

Un'iniziativa per aiutare chi in questo difficile momento ha più bisogno. Alessandro Matri ha deciso di mettere all'asta alcune maglie, scambiate nel corso della carriera con diversi compagni di squadra e avversari. Una settimana di tempo per aggiudicarsele, il conto alla rovescia è partito venerdì alle ore 20. Il ricavato verrà donato all'Ospedale di Lodi, la città dove Matri è cresciuto. Fra le tante maglie anche quella dell'amico Christian Brocchi, indossata in un Lazio-Juventus della stagione 2011/2012. L'asta è aperta a tutti su Ebay, e si può trovare attraverso l'hashtag #matriXlodi, oppure cliccandi qui.

