L'ex Stendardo: "Sarri maestro di calcio, fortunata la Lazio ad averlo"

Forse una delle migliori prestazioni di questo campionato, visto anche il prestigio dell'avversario. La Lazio ha compiuto a Napoli un vero e proprio capolavoro vincendo la gara non solo con la bellissima rete di Vecino ma soprattutto con una fase difensiva perfetta e un assetto tattico che ha mandato in tilt gli azzurri. A commentare quanto fatto dai biancocelesti è proprio l'ex Stendardo che ha così affermato ai microfoni di Radiosei: "La Lazio a Napoli ha fatto una grande partita dal punto di vista tattico, ma anche da quello del sacrificio. Fare una gara così al ‘Maradona’ non era semplice, ha dimostrato carattere, determinazione ed ha chiuso tutte le linee di passaggio alla squadra di Spalletti che gli ha permesso poi di sfruttare le situazioni in avanti. La Lazio a questo punto credo sia cresciuta anche in termini di continuità. Sarri è un maestro di calcio, la Lazio è fortunata di avere uno come lui che è capace di cambiare il metodo di affrontare gli avversari. Sono certo che anche nelle prossime gare, i giocatori interpreteranno il pensiero di un tecnico internazionale. Così si gettano basi significative".

DIFESA - "Cambiano gli interpreti, ma non il risultato. E’ una linea armonica, si muove tutta insieme con dei giocatori bravi tatticamente davanti che creano tanti problemi agli avversari. E’ una Lazio corta, compatta, vicina tra i reparti, la fase difensiva è fatta benissimo da tutti. E’ stato molto bravo Patric, tra l’altro, a non farsi condizionare dall’ammonizione ricevuta in apertura gara. Gila? Ha prospettive e qualità, ma serve tempo e nuovi test per una valutazione definitiva. Diverso il discorso su Casale che ha già dimostrato nel tempo le sue doti".