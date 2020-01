Lazio, Acerbi come Mihajlovic: un centrale in gol nel derby dopo oltre 20 anni

Ci teniamo stretti questo punto. Dichiarazioni unanime in casa Lazio dopo un derby interpretato e giocato male, ma chiuso con un prezioso pareggio. La sconfitta della Juventus a Napoli e il pari casalingo dell'Inter con il,Cagliari rende la classifica biancoceleste particolarmente appetibile. A salvare i ragazzi di Simone Inzaghi ci ha pensato una zampata di Francesco Acerbi. Il difensore ha approfittato di un errore di Pau Lopez per ribadire in rete una palla sporca in area della Roma. Il numero 33 ha aggiornato le statistiche visto che, come sottolinea Lazio Page, l'ultima marcatura di un centrale del reparto arretrato era arrivata addirittura nel 1999/2000. Era il 21 novembre del 1999 quando Sinisa Mihajlovic firmava la rete della bandiera nella stracittadina vinta dai giallorossi con un secco 4-1. Ieri è andata diversamente e la Lazio porta a casa un punto che vale oro e che fa guardare con fiducia alle prossime sfide con Sapl, Verona e Parma. Per battere gli avversari, però, bisognerà cambiare atteggiamento e tornare quelli di una settimana fa.

Lazio, pari indolore: 1-1 al derby e distanze invariate per la Champions

Roma, Santon: "C'è rammarico, meritavamo la vittoria. Abbiamo dominato!"

TORNA ALLA HOMEPAGE