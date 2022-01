Lazio, Adani: "Calciomercato deludente, Sarri non sente sua la squadra"

Quasi tempo di bilanci per il calciomercato di gennaio, resta solo un giorno a disposizione dei club di Serie A per effettuare operazioni in entrata e uscita. Come riporta l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei, Daniele Adani non ritiene affatto soddisfacente quanto fatto dalla Lazio in questa sessione invernale: "Chi ha deluso? La Lazio. Credo che Sarri avesse bisogno di almeno tre calciatori ‘suoi’: due difensori e un centrocampista. L’acquisto di Miranchuk sarebbe una buona aggiunta, ma è in altri ruoli che il tecnico non sente sua la squadra".