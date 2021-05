Lazio, Agostinelli: "Sabato deve vincere per forza. Sul rinnovo di Inzaghi..."

Ai microfoni di Tuttomercatoweb.com l'ex centrocampista della Lazio Andrea Agostinelli ha parlato della partita dei biancocelesti a Firenze e del futuro di Simone Inzaghi: "La Lazio sabato deve vincere per forza, anche se c'è di mezzo la Fiorentina. Certo, la squadra biancoceleste non è più quella che stravinceva come l'anno passato e dava spettacolo. Ma in questo periodo è comunque in gran forma. Il futuro di Inzaghi? Mi aspetto che resti, lui vuol rimanere e la società vuol tenerlo, è un matrimonio che andrà avanti".

LAZIO, IL REPORT DELL'ALLENAMENTO A FORMELLO

ACERBI, LE PAROLE SULLA NAZIONALE E IMMOBILE

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME DEL SITO