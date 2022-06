Lazio, Anna Falchi: "Presenterò la nuova maglia". Svelati luogo e data

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Da più di vent'anni fa innamorare i tifosi della Lazio. E non solo per la sua passione calcistica. Anna Falchi ha dimostrato in tutti i modi il suo attaccamento ai colori e alla maglia, indossata sempre in modo fiero, allo stadio e anche a casa. Ecco perché sarà lei, ancora una volta, la madrina di un popolo intero. In quale occasione? La presentazione delle maglie per la stagione 2022-2023. In un'intervista rilasciata al Messaggero, la Falchi ha rivelato: "Sarò io a presentare la nuova maglia. Appuntamento il 4 luglio in Piazza del Popolo". Un'altra divisa invece verrà svelata durante il ritiro di Auronzo di Cadore.

Pubblicato l'11/06 alle 07.15