Lazio, Antonio Filippini elegge il suo erede: "Lazzari mi somiglia!"

Antonio Filippini, ex giocatore biancoceleste, ha eletto Lazzari come il suo erede per percorso in carriera e caratteristiche tecniche.

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com I gemelli Filippini rappresentano una pagina importante della storia della Lazio. In un momento difficile del club, l'arrivo di Emanuele e Antonio ha portato alla squadra di Caso prima, di Papadopulo poi, quella "garra" e abnegazione operaia che ha contribuito alla salvezza dei biancocelesti nel 2004/05. Intervistato a tuttoc.com, Antonio ha rivisto un po' di sé stesso nell'attuale esterno destro della Lazio, Manuel Lazzari. Ecco le sue parole: "Chi sono i gemelli Filippini di oggi? Ci son due giocatori che ci somigliano: Dimitri Bisoli del Brescia e Manuel Lazzari della Lazio. Entrambi sono partiti dalla C come noi e pian piano hanno scalato le categorie arrivando in A con tanta corsa e dinamismo, unite a una buona tecnica di base".