Lazio attenta, il Bologna è imbattuto all'Olimpico dal 2015. E Inzaghi...

Messa da parte la paura per il diffondersi del coronavirus, la Lazio ospita il Bologna e sogna in grandissimo. La sfida tra Juventus e Inter, infatti, potrebbe regalare ai biancocelesti la leadership della classifica (in caso di successo dei capitolini e non vittoria dei bianconeri). Tuttavia le aquile dovranno fare attenzione all'avversario di sabato visto che negli ultimi anni è stato più volte indigesto. L'ultima affermazione di Lulic e compagni all'Olimpico contro gli emiliani è datato 2015. Più precisamente ad agosto di quell'anno nella prima giornata del campionato con Pioli in panchina. La Lazio ha avuto la meglio per 2-1 grazie alle reti di Kishna e Biglia, mentre Mancosu andò a segno per gli ospiti. Da allora sono arrivati solo tre pareggi (1-1 nel 2016 e nel 2018, 3-3 nella passata stagione).

INZAGHI - Non è finita qua perché Inzaghi non ha mai battuto il Bologna in casa. Il mister piacentino insegue il record perché, dopo aver superato la Juventus sulle rive del Tevere, gli mancano solo tre club da sconfiggere sia in casa che in trasferta tra le 19 avversarie dell'attuale Serie A. Il Bologna è la squadra affrontata più volte senza mai essere battuta tra le mura amiche. Per completare l'opera, oltre agli emiliani, mancano anche le neopromosse Brescia e Lecce ancora da affrontare la seconda volta. La partita di sabato è delicata e i romani non devono sbagliare.

