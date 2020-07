Lazio, Ballotta: “Non pensavo che Inzaghi fosse un allenatore così forte”

Questa sera la Lazio avrà un'altra gara fondamentale da affrontare per continuare a coltivare il sogno scudetto. All'Olimpico arriva il Milan e l'ex portiere biancoceleste Marco Ballotta ne ha parlato ai microfoni di Qs Sport: “Se non ci fosse stato lo stop avrei detto che la Lazio avrebbe potuto farcela, senza partite così ravvicinate avrebbe gestito meglio le forze. Manca ancora però lo scontro diretto con la Juventus e possono già essere decisive gare come quella di stasera contro il Milan. Inzaghi? Non pensavo fosse un allenatore così forte, quando giocavamo insieme ricordo che conosceva tutti i giocatori, è un uomo che ha sempre vissuto di calcio”.

