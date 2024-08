Lazio, Baroni a LSC: "Devo solo che ringraziare i tifosi. La lazialità..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La Lazio sigla la sua prima vittoria stagionale contro il Venezia. La squadra di Marco Baroni mette a segno un 3-1 con Castellanos e Zaccagni, seguiti dall'autogol di Altare che pone fine al match tanto atteso all'Olimpico. Al termine della partita, ai microfoni di Lazio Style Channel è intervenuto il mister biancoceleste: "La squadra era vogliosa di questa prestazione, non siamo partiti nel migliore dei modi, i complimenti li faccio alla squadra per come hanno interpretato la partita: per diponibilità e determinazione. Ho visto cose interessanti, un grazie al pubblico per come ha sostenuto e accolto la squadra, li voglio ringraziare perché abbiamo bisogno di grande energia. Devo solo ringraziarli, spetterà a me dimostrare con il lavoro sul campo. Ho sempre parlato di questa lazialità che ricordo sempre alla squadra. Quando parlo delle emozioni che dobbiamo dare, il senso di squadra che dobbiamo avere e aiutarsi, una squadra che possa avere 11 calciatori ma una sola anima. E’ un qualcosa che non deve mai mancare. Dele-Bashiru? E’ un ragazzo che ha grandi potenzialità, è inutile dire che abbiamo cambiato, i giovani vanno fatti sbagliare, bisogna metterli in campo, ha dimostrato che ha qualità, fisicità, deve lavorare ancora molto per capire il nostro calcio ma oggi ha dato una bella prova. Sono contento di lui e tutta la squadra, c’è stato quello spirito che chiedevo.

Lavoro per un calcio dinamico, di aggressione quando non hai la palla ma anche di palleggio per comandare la partita. La squadra può migliorare in questo, stiamo lavorando su dei principi. Oggi la squadra l’ha saputo fare, loro avevano velocità sui quinti e trequartisti. Abbiamo recuperato dei palloni che sono importanti e devono essere il nostro DNA.

La squadra deve rimanere con del potenziale offensivo, abbiamo cambiato 3 attaccanti perché c’è bisogno di pressione, di corsa. Se non pressano davanti vai in difficoltà dietro. Avevamo perso energia sugli esterni, con i cambi ci siamo rialzati e portato pressione, la prima pressione la devono fare gli attaccanti obbligatoriamente".