Lazio, Baroni a Sky: "Alleno uomini veri. Non abbiamo fatto niente ma il percorso..."

Un Baroni giustamente molto soddisfatto quello che al termine della sfida contro il Monza, vinta per 1-0 dai biancocelesti grazie al gol di Zaccagni, ha commentato il successo ai microfoni di Sky Sport: "Sono contento per la squadra che ha fatto una grandissima partita. 7 gare in 21 giorni sono davvero difficili, sono contento. Da fuori si vedono giocatori ma io da dentro vedo uomini veri e questa è la cosa più importante perché è bellissimo allenarli".

"Io ho sempre allenato tutti in carriera, le soddisfazioni più importanti me le hanno date chi ha giocato meno. Ho detto dalla prima intervista che per essere competitivi bisogna sentirsi tutti titolari e questi ragazzi lo sentono. Non sbagliano mai in allenamento e neanche in partita, quindi avanti così. I risultati aiutano sempre ma quello che dico è che a me piace una squadra che trasmetta qualcosa anche nei piccoli atteggiamenti. Qui è stato anche facile tramettere questo messaggio perché ho un gruppo di ragazzi che ci crede e lavora".

"Sappiamo di non aver fatto niente, siamo contenti del percorso, la squadra può migliorare ancora. Ora ci godiamo la pausa anche se tanti ragazzi andranno in Nazionale, ma sono molto contento per loro. Qualche giorno di recupero e poi torneremo subito a lavorare. Il calcio si evolve, inutile lamentarsi, diventa importante l’assetto mentale nell’affrontare queste gare in cui hai poco tempo di recuperare e la testa deve portare dietro le gambe. Il lavoro sul campo viene fatto ma l’aspetto emotivo della squadra è importantissimo. Chiaro che arriveranno i momenti difficili ma con questo atteggiamento è tutto un po’ più facile”.