Lazio, Baroni a Sky: "Qualificazione aperta, possiamo passare il turno"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Secondo ko europeo per la Lazio di Baroni che cade in casa del Bodo/Glimt per 2-0 e si complica il passaggio del turno di Europa League. Al termine della sfida ecco le parole del tecnico biancoceleste ai micofoni di Sky Sport: "C’è stata una velocità negli scambi stretti dovuta molto alla velocità del campio sintetico. Questo lo so benissimo, ci ho fatto un campionato intero e so che questo è un vantaggio, ho la certezza che la qualificazione è aperta e che al ritorno sarà un’altra partita. Di questo ne sono convinto io e ne sono convinti i ragazzi. Peggior Lazio in Europa? C’era tanta velocità in campo, una velocità di trasmissione della palla. Loro sono una squadra fresca, brillante ma sono convinto che all’Olimpico certi valori si equilibreranno e noi abbiamo la grande possibilità di passare il turno. Lo faremo con grande convinzione”.

RITORNO - "Secondo me dobbiamo andare più alti sull’uomo perché loro sono molto bravi ma negli ultimi 25-30 metri e lì dobbiamo portare una pressione più a uomo".

ENERGIE - “Ora dobbiamo ritrovare energie. Arriveremo domani mattina e faremo un leggero allenamento poi una seduta sabato e prepariamo bene questa gara, il derby, ci saremo con tutta la nostra forza e voglia e con la forza della nostra gente”.

DERBY - "I nostri tifosi non hanno bisogno di appelli, siamo arrivati qui tutti insieme e vogliamo giocarci le nostre chance al ritorno ma prima abbiamo un derby importantissimo e vogliamo affrontarlo al meglio".