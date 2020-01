Lazio, Bellucci: "Ho allenato Correa, giocatore fantastico. Occhio alla Samp"

Un ostacolo alla volta. Sampdoria, Napoli e poi derby. Trittico intenso e complicato, decisivo per la Coppa Italia. Importantissimo per la corsa in Serie A. Intanto, dunque, la Lazio dovrà inseguire e raggiungere i tre punti contro i blucerchiati. Claudio Bellucci, ex attaccante e collaboratore tecnico della Samp, ha svelato tutte le insidie della sfida ai microfoni di Radio Centro Suono: “La Sampdoria da quando è arrivato Ranieri è una squadra sicuramente più quadrata, con un’identità ben precisa. Ha reso la Samp una squadra molto difficile da superare in difesa, rivitalizzando in avanti incursori come Quagliarella, Linetty, Jankto e Caprari. La Lazio però sta dimostrando di essere una grande squadra, anche molto più forte di quella che comunque aveva vinto 0-3 a Marassi". Poi Bellucci ha parlato dei singoli di casa biancoceleste: “Ho avuto il piacere di allenare Correa quando ero collaboratore di Zenga alla Samp. Quando è arrivato a Genova già si vedeva che fosse un giocatore fantastico, con qualità ed eleganza. Purtroppo venne frenato da un grave infortunio muscolare. Adesso è più maturo e sa fare la differenza assieme a Luis Alberto e Immobile". E sullo Scudetto ha aggiunto: "La cosa che fa più impressione della Lazio è la consapevolezza che ha dei propri mezzi, ha sicuramente tutto per arrivare in Champions ma anche per dare fastidio alle squadre che sono avanti in classifica. Nel girone d'andata si è dimostrata come la più continua, anche rispetto a Inter e Juventus. Magari lo Scudetto lo vincerà comunque la Juve, ma per la prima volta dopo anni i bianconeri non danno l’impressione di essere una squadra solida".

