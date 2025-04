Lazio, Bergomi: "Non è mai riuscita a pressare l'avversario. Il Bodo..."

La Lazio cade a Bodo per mano della doppietta di Saltnes che complica notevolemente i piani dei biancocelesti in vista del ritorno. Un primo tempo sufficiente per la squadra di Baroni che però è crollata nella ripresa con il solo Mandas a evitare un passivo più pesante.

Al termine della gara questo il pensiero di Beppe Bergomi ai microfoni di Sky Sport: "I giocatori del Bodo andavano più veloci, hanno disputato un'ottima gara. La Lazio non riusciva mai ad andare a pressare. Questa è una squadra che ha qualità tecniche e se gli lasci spazio come ha fatto la Lazio può forti male. Arrivavano con una facilità estrema in area di rigore".

