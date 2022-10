Lazio, Bergomi: "Sarri fa bene a fare rotazioni tra i giocatori"

Fonte: Sky Sport

TUTTOmercatoWEB.com

Lo Sturm Graz per migliorare il cammino in Europa League. La Lazio, dopo una vittoria, un pareggio e una sconfitta nelle prime tre partite, deve raddrizzare il tiro per centrare il primo posto nel girone. Negli studi di Sky Sport si è discusso anche di questo. Beppe Bergomi ha detto sul cammino dei biancocelesti: "Qualche cambiamento in formazione per reparto, rispetto alla partita con la Fiorentina Sarri ne cambia 6. Per me è giusto che sia così, per tenere tutti sulla corda. Gli avversari non sono facili, ma è una partita da vincere. In campionato ha sfidato formazione medio-facili".