Matteo Berrettini è allo Stadio Olimpico per assistere al derby capitolino. L'atleta tifa Fiorentina ma oggi non ha resistito alla voglia di gustarsi la stracittadina dalla tribuna ed è stato pizzicato dalla nostra redazione poco prima del fischio d'inizio. Il tennista non ha voluto fare pronostici: "Che vinca il migliore", ha dichiarato.

