Lazio, Brambati: "Inzaghi merita gli applausi, in questi anni ha fatto bene"

Lazio - Inter si avvicina. Tutte le attenzioni del caso stanno ricadendo sul ritorno di Simone Inzaghi all'Olimpico da avversario. Il suo ex compagno Angelo Peruzzi ha commentato l'inizio di percorso a Milano accostandolo a Conte. Su queste dichiarazioni è tornato Massimo Brambati durante il suo intervento a TMW Radio: "Non conosco Inzaghi. Mi auguro che a Roma non ci siano fischi. Ha fatto benissimo alla Lazio, è stato per anni in simbiosi con questa società. Credo che il tifoso intelligente applaudirà per un professionista che ha dato tutto per quei colori. Sarebbe bello accoglierlo con applausi".