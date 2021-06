Lazio, Brambati su Sarri: "Non capisco perché tutto questo ritardo"

La Lazio e Sarri sono sempre più vicini. Arrivata l'intesa sulla parte economica e tecnica, manca solo la firma, che potrebbe arrivare oggi, a suggellare questa nuova avventura. Massimo Brambati, però, non è convinto da tutta questa attesa e su TMW Radio ha detto: "So solo che il presidente del Tottenham, con Pratici, che non avendo preso un accordo con Conte hanno i riflettori accesi su diversi tecnici. Non so se questo ritardo dipenda da un interesse del Tottenham su Sarri. Non capisco perché tutto questo ritardo. Poi questi incontri senza firma non portano molto bene a Lotito, vedi cosa è accaduto con Inzaghi".

INZAGHI - "Sono convinto che abbia fatto un bellissimo lavoro, coronato da trofei in anni in cui vinceva solo la Juventus, ma ha vissuto nella comfort zone, non uscendo mai da quella realtà. La società gli è stata molto vicino, è stato protetto. E credo che lui fosse troppo amico dei calciatori, che all'inizio ti può aiutare ma alle prime difficoltà è un'arma a doppio taglio".