Lazio, Caicedo commenta il premio a Baroni: "Meritatissimo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Lazio vince, convince e stupisce tutti, forse anche se stessa. Il merito per questo inizio di stagione è in gran parte di Marco Baroni, arrivato in un clima di contestazione e che con il lavoro e l'umiltà ha acquisito i consensi del tifo biancoceleste. Adesso se ne sono accorti tutti: Marco Baroni, infatti, ha vinto il premio Coach of the Month di ottobre. Tifosi e società entusiasti del premio, ma c'è un tifoso in particolare che ha espresso pubblicamente la sua: Felipe Caicedo. "Meritatissimo", questo il commento su X del beniamino dei tifosi laziali.