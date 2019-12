Lazio, Canigiani: "A Brescia settore ospiti esaurito, ma si può andare in altri settori"

Ai microfoni di Lazio Style Radio 89.3 ha parlato Marco Canigiani. Il responsabile del marketing biancoceleste ha fatto il punto sulla vendita dei biglietti per i prossimi impegni della Lazio: "Il settore ospiti per l'incontro di domenica con il Brescia è esaurito, lo confermo. Ricordo però che c'è la possibilità di acquistare i biglietti anche in altri settori, non c'è nessuna limitazione, la vendita è libera. Con l'anno nuovo poi partirà la vendita per la partita contro il Napoli, siamo in attesa di novità anche da parte dell'Osservatorio. Ricordo poi i voucher promozionali per la partita contro il Verona del 5 febbraio, si possono ancora effettuare gli acquisti. Dal 2 gennaio i Lazio Style saranno aperti".

CAMPAGNA ABBONAMENTI: "Con l'anno nuovo ci saranno anche novità per la riapertura della campagna abbonamenti. A gennaio ci saranno tanti impegni, tra 9 gennaio, Coppa Italia e derby. Confermo infine il servizio BusInsieme anche per la partita contro il Napoli, servizio in grande crescita”.

