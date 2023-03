Lazio, Cataldi: "Sono tre punti importanti per la Champions. Il derby ha un valore..."

Fonte: Lazio Style Channel

Al termine del derby capitolino, anche Danilo Cataldi, ha commentato la bella vittoria ai microfoni di Lazio Style Channel: "Abbiamo comandato sin dall’inizio. Buon possesso palla, c’è stata questa esplosione che ci ha agevolato. Agli ultimi 10 minuti abbiamo tenuto. Può portare 3 punti importanti per la Champons, il derby ha gran valore in questa città. Provedel si è sacrificato, io dopo partita AZ avevo distorsione al ginocchio ma possiamo fare grandi cose. Saranno decisive tutte le partite, ormai ogni punto può fare la differenza, sapevamo che questa partita poteva avere una valenza importante. Ci dispiace per l’Europa, su questo dobbiamo crescere ancora un po’. Non dobbiamo farci ingannare dal nome dell’avversario, sono tutte forti. Dobbiamo rimanere concentrati contro le big, ma anche a partire da Monza. Il rischio era di farli ripartire in contropiede e per questo ho corso tanto. Volevamo far girare il pallone per trovare il “buco” come è accaduto in occasione del gol.