Lazio | Cercasi Noslin: una rondine non fa primavera. Ma a Verona...

Il campionato volge verso la sua fase conclusiva, mentre le giornate si allungano e inizia la fioritura. È arrivata la primavera, il sole inizia a vedersi un po’ più spesso e prepara le persone al caldo e alla luce estiva. Durante questa stagione calcistica, la Lazio l’ha vista eccome la luce, soprattutto all’inizio. Tutto sembrava funzionare, chiunque entrasse in campo rendeva e contribuiva a raggiungere la vittoria. Qualcosa poi si è rotto, la pioggia prima o poi arriva sempre e i risultati sono iniziati a essere altalenanti.

Chi invece sembra non esser mai uscito dalla propria ombra è Tijjani Noslin. L’olandese, arrivato in estate dall’Hellas Verona, non è mai riuscito ad incidere veramente. Il momento più alto della sua stagione è stata la tripletta rifilata al Napoli agli ottavi di finale di Coppa Italia. Quello che sembrava essere il turning point decisivo per la sua stagione si è poi rivelato un unicum. Le altre due reti segnate contro Torino e Genoa non sono state così rumorose, sarebbe stato strano se non avesse segnato neanche quelle.

Ora Baroni ha bisogno di ritrovare il miglior Noslin. Proprio colui che l’ha portato a Roma e che ha tirato fuori il meglio dall’Olandese durante i suoi primi sei mesi in Italia. Si era già presentato bene dopo poche settimane dal suo arrivo a Verona, quando segnò contro la Juventus a febbraio 2024. Poi marzo lo consacrò come cecchino contro le grandi, anche se il gol contro il Milan del 15 marzo non evitò la sconfitta ai gialloblù. Poi è arrivata la primavera e Noslin non si è più fermato, segnando da lì in poi contro Atalanta, Fiorentina e Inter, meritandosi così il salto verso Roma.

Noslin dovrà tornare al suo livello per aiutare la Lazio in questo rush finale. È vero che una rondine non fa primavera, ma è proprio in questo periodo che Noslin è sbocciato a Verona, conquistando così la Lazio. Il campionato sta per finire, l’ex Fortuna Sittard ha ancora qualche chance per dimostrare a dirigenza e tifosi quanto vale veramente.