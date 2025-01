Lazio, Cinelli esalta Baroni: "Ha stupito tutti, non se l'aspettava nessuno"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La stagione della Lazio sta superando ogni più rosea aspettativa. Fin qui il lavoro di Baroni in panchina è stato straordinario, con il quarto posto momentaneo in campionato e il primo in Europa League. Ai microfoni di TMW Radio Antonio Cinelli, allenatore dell’Under-17 del Modena, ha esaltato il tecnico biancoceleste e la sua gestione. Queste le sue parole: “Era difficile prevedere una stagione così. Baroni ha stupito tutti ed è stato molto bravo nella gestione. È stato capace di creare un’identità facendo giocare anche i giovani. Non se l’aspettava nessuno”.